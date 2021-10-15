Сиквел мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» получил название «Across the Spider-Verse»

Продолжение мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» получило официальное название — он выйдет с подзаголовком «Across the Spider-Verse» (в переводе с английского «Через вселенную Паука»). Об этом сообщает The Cosmic Circus со ссылкой на аккаунт LinkedIn одного из руководителей проекта.

Гигантский коллайдер открывает окно в другое измерение, и там находится новый Человек-паук. Питер Паркер встречает своего коллегу Майлза, и теперь он главный герой истории о супергерое в красно-синем костюме.

Создатели не раскрывают подробностей о сюжете сиквела. Однако, судя по концовке прошлого мультфильма и новому названию, Майлз покинет свою вселенную в поисках новых Пауков.