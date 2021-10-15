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Сиквел мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» получил название «Across the Spider-Verse»

Виктория Шанина
Сегодня в 17:07

Продолжение мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» получило официальное название — он выйдет с подзаголовком «Across the Spider-Verse» (в переводе с английского «Через вселенную Паука»). Об этом сообщает The Cosmic Circus со ссылкой на аккаунт LinkedIn одного из руководителей проекта.

Гигантский коллайдер открывает окно в другое измерение, и там находится новый Человек-паук. Питер Паркер встречает своего коллегу Майлза, и теперь он главный герой истории о супергерое в красно-синем костюме.

Создатели не раскрывают подробностей о сюжете сиквела. Однако, судя по концовке прошлого мультфильма и новому названию, Майлз покинет свою вселенную в поисках новых Пауков.

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Главных героев озвучат Шэмейк Мур, Хейли Стайнфелд и Исса Рей. Премьера второй части картины намечена на октябрь 2022 года.

«Человек-паук: Через вселенные» вышел в 2018 году и был положительно встречен как зрителями, так и критиками. Лента принесла создателям «Оскар-2019» в категории «Лучший анимационный фильм».

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