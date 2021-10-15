IKEA предупредила о дефиците товаров до середины 2022 года

Генеральный директор компании Inter IKEA Джон Абрахамссон Ринг заявил, что компания прогнозирует дефицит товаров до августа 2022 года. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

Прогноз связан с логистическими проблемами по всему миру, в том числе с переполненностью морских портов и нехваткой грузовых контейнеров. Ринг заявил, что это вызовет рост затрат для компании, но она не планирует повышать цены в рознице. IKEA сделает ставку на популярные и недорогие товары из своего ассортимента. «Мы хотим сделать магазин еще более доступным», — сказал гендиректор.

«Самая большая проблема — доставить продукцию из Китая. Сейчас возможности логистики там очень ограничены», — добавил он.

Bloomberg сообщает, что за год с августа 2020-го IKEA рекордно увеличила выручку на 5,8% — до 41,9 млрд евро. Это произошло за счет того, что во время пандемии люди начали проводить больше времени дома и переключили внимание на ремонт и интерьер. Ранее компания столкнулась с закрытием магазинов по всему миру из‑за локдауна.

«Афиша Daily» обратилась за комментарием в российскую пресс-службу IKEA.