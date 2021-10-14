Группа «Привет» выпустила клип на песню «Нормально». В нем музыканты рассказывают об отчужденности и боли одного ребенка в семье, где «в целом все нормально».
Видео создали Глеб Сычев, Александра Сычева и Алексей Рожков. Они воссоздали обстановку типичной постсоветской квартиры, в которой живет самая обычная семья вместе с юной дочерью.
Девушка без конца терпит колючие придирки от родственников, собравшихся на семейное застолье. Когда отец просит дочь станцевать для гостей, та представляет, что на самом деле хотела бы сделать в этот момент.
«Эта история — о конфликте отцов и детей XXI века в духе „Курьера“ Шахназарова. Детально переданная атмосфера позволила на четыре минуты ощутить себя в этой самой комнате, где и развернулись поколенческие баталии», — рассказали авторы.
Песня «Нормально» вошла в альбом «Передайте моим родителям». Пластинка стала своего рода личным дневником, в котором собраны самые смелые мысли и болезненные переживания участников группы, рассказывать о которых «стыдно и страшно, но все же очень хочется».