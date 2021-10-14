Группа «Привет» выпустила клип на песню «Нормально». В нем музыканты рассказывают об отчужденности и боли одного ребенка в семье, где «в целом все нормально».

Видео создали Глеб Сычев, Александра Сычева и Алексей Рожков. Они воссоздали обстановку типичной постсоветской квартиры, в которой живет самая обычная семья вместе с юной дочерью.

Девушка без конца терпит колючие придирки от родственников, собравшихся на семейное застолье. Когда отец просит дочь станцевать для гостей, та представляет, что на самом деле хотела бы сделать в этот момент.