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Группа «Привет» выпустила клип на песню «Нормально»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:12

Группа «Привет» выпустила клип на песню «Нормально». В нем музыканты рассказывают об отчужденности и боли одного ребенка в семье, где «в целом все нормально».

Видео создали Глеб Сычев, Александра Сычева и Алексей Рожков. Они воссоздали обстановку типичной постсоветской квартиры, в которой живет самая обычная семья вместе с юной дочерью.

Девушка без конца терпит колючие придирки от родственников, собравшихся на семейное застолье. Когда отец просит дочь станцевать для гостей, та представляет, что на самом деле хотела бы сделать в этот момент.

«Эта история — о конфликте отцов и детей XXI века в духе „Курьера“ Шахназарова. Детально переданная атмосфера позволила на четыре минуты ощутить себя в этой самой комнате, где и развернулись поколенческие баталии», — рассказали авторы.

Песня «Нормально» вошла в альбом «Передайте моим родителям». Пластинка стала своего рода личным дневником, в котором собраны самые смелые мысли и болезненные переживания участников группы, рассказывать о которых «стыдно и страшно, но все же очень хочется».

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