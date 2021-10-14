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В «Гоголь-центре» пройдет премьера театрально-литературного «ЧЧД-шоу 3.0»

Семён Гудошников
Сегодня в 16:53

Мультимедийный сервис Okko и издательство «Эксмо» устроят в «Гоголь-центре» премьеру «ЧЧД-шоу 3.0». Это театрально-литературный эксперимент, основанный на девяти художественных и нон-фикшен-произведениях, пояснили «Афише Daily» в пресс-службе Okko.

Режиссером театрализованного шоу выступил Кирилл Выпотов (мастерская Петра Фоменко, «Современник», ГИТИС). Среди произведений, на которых построен его сюжет, — новый роман Пелевина «Transhumanism Inc.» и книга Роберта Колкера «Что‑то не так с Гэлвинами. Идеальная семья, разрушенная безумием», основанная на реальной истории.

Мероприятие приурочено к 200-летнему юбилею Федора Достоевского, и его действующими лицами станут главные герои «Идиота», «Бесов» и других романов классика. Их роли исполнят актеры «Гоголь-центра» Сергей Галахов, Дмитрий Высоцкий, Михаил Тройник, Светлана Мамрешева, Ольга Добрина, Ирина Теплухова и Юлия Гоманюк.

«ЧЧД» расшифровывается как «Что читать дальше». Кроме премьеры на сцене театрального центра шоу можно будет посмотреть на Okko — в ноябре оно пополнит коллекцию «Искусство онлайн». А еще «ЧЧД» станет первым офлайн-спектаклем, в котором примет участие голосовой ассистент Афина из семейства «Салют» от Сбера.

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