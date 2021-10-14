В онлайн-конференции Adobe Max примут участие Тильда Суинтон, Хлоя Чжао и Янг Таг

Онлайн-конференция Adobe Max пройдет в этом году 26–28 октября. Ее подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе Adobe.

На мероприятии выступят более 400 экспертов и звезд творческой сферы — дизайнеров и иллюстраторов, фотографов и видеографов, актеров и музыкантов. Среди приглашенных гостей актеры Тильда Синтон и Генри Голдинг, режиссер Хлоя Чжао, рэпер Янг Таг.

Темой конференции в этом году станет Joy of Creativity («Радость творчества»). На ивенте пройдут 400 сессий и воркшопов, разделенных на 10 категорий: 3D и дополненная реальность, бизнес-продуктивность, творчество и дизайн в бизнесе, образование, графический дизайн, иллюстрация и цифровая живопись, фотография, социальные сети, UI- и UX-дизайн, работа с видео, общение с продуктовыми представителями Adobe.

Также на конференции анонсируют обновления продуктов Adobe Creative Cloud, в том числе Photoshop, InDesign, Premiere Pro и Illustrator. Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.