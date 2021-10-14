В Екатеринбурге превышена концентрация вредных веществ из‑за смога от торфяников

В екатеринбургском микрорайоне Солнечный, где тлеет торфяник, предельно допустимое содержание вредных веществ превышено вдвое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

«Согласно результатам исследований проб, в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание оксида углерода (в 2,12 раза), мелкодисперсной пыли PM10 (в 2,1 раза), PM 2,5 (в 2,31 раза). Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам», — говорится в сообщении.

Врачи рекомендуют местным жителям избегать длительного нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, отказаться от контактных линз, промывать глаза, нос и горло, больше пить, проводить влажную уборку и занавешивать тканью окна.

14 октября рано с утра местные жители пожаловались в соцсетях на нулевую видимость и запах гари. Сотрудники ГИБДД перекрыли движение от города Полевского до поселка Медного. Местные школы перешли на дистанционное обучение, родителей также попросили по возможности не приводить детей в детсад в Солнечном.