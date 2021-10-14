перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Екатеринбурге превышена концентрация вредных веществ из‑за смога от торфяников 8:54
На Netflix выйдет документальный сериал от Дэвида Финчера. Он будет посвящен киноискусству 3:30
В Норвегии мужчина с луком напал на прохожих. Он убил по меньшей мере пятерых 2:24
Россия объявила «миграционную амнистию» для 158 тысяч граждан Узбекистана 1:38
meganfox/Instagram
Мэган Фокс рассказала о своей дисморфофобии. Она чрезвычайно не уверена в своей внешности 0:49
Netflix продлил сериал «Ты» в преддверии выхода 3 сезона Вчера в 23:28
Итан Хоук в образе безумного маньяка-похитителя в трейлере триллера «Черный телефон» Вчера в 23:23
Моника Беллуччи и Тони Коллетт снимутся в комедии «Мафия Мамма» Вчера в 22:38
Адель анонсировала дату выхода нового альбома Вчера в 22:30
Ректора «Шанинки» Сергея Зуева отправили под домашний арест Вчера в 21:32
Walt Disney Studios/YouTube
Disney+ представил трейлер документального сериала о The Beatles. Его срежиссировал Питер Джексон Вчера в 21:06
Актер Уилльям Шатнер из «Звездного пути» слетал в космос на корабле Джеффа Безоса Вчера в 20:38
Стрельба возле школы в Москве, кадры со съемок «The Last of Us» и другие новости дня
Вчера в 20:36 дайджест
Деми Ловато заявила о необходимости быть уважительными и толерантными к инопланетянам Вчера в 20:14
Повсюду в соцсетях эмодзи красного флага. Объясняем, что это значит Вчера в 20:03
Верховный суд выступил против содержания в домах ручных лисиц Вчера в 19:03
Netflix/YouTube
В сети появился тизер второй части заключительного сезона «Бумажного дома» Вчера в 18:30
«Если он не даст повода»: Путин рассказал, признают ли нобелевского лауреата Муратова иноагентом Вчера в 18:05
Facebook заблокировал пост за слово «хохлома», посчитав это проявлением ненависти Вчера в 17:46
Начались съемки третьего сезона «Мандалорца» Вчера в 17:38
Отключить рекламу

В Екатеринбурге превышена концентрация вредных веществ из‑за смога от торфяников

Дарья Мельникова
Сегодня в 8:54

В екатеринбургском микрорайоне Солнечный, где тлеет торфяник, предельно допустимое содержание вредных веществ превышено вдвое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

«Согласно результатам исследований проб, в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание оксида углерода (в 2,12 раза), мелкодисперсной пыли PM10 (в 2,1 раза), PM 2,5 (в 2,31 раза). Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам», — говорится в сообщении.

Врачи рекомендуют местным жителям избегать длительного нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, отказаться от контактных линз, промывать глаза, нос и горло, больше пить, проводить влажную уборку и занавешивать тканью окна.

14 октября рано с утра местные жители пожаловались в соцсетях на нулевую видимость и запах гари. Сотрудники ГИБДД перекрыли движение от города Полевского до поселка Медного. Местные школы перешли на дистанционное обучение, родителей также попросили по возможности не приводить детей в детсад в Солнечном.

Несколько районов Екатеринбурга накрыло смогом еще 11 октября. Площадь горения торфяников составляла около 120 гектаров, к четвергу она сократилась до 4,8.

События недели на afisha.ru
боевик
Веном-2
Том Харди сражается с Вуди Харрельсоном и его подружкой
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Не время умирать
Новая агентка 007 научит Бонда жить в эпоху MeToo
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Семейка Аддамс: Горящий тур
Продолжение приключений анимационной семейки из склепа
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ИТАР-ТАСС
Роспотребнадзор
ГИБДД
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить