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Россия объявила «миграционную амнистию» для 158 тысяч граждан Узбекистана

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:38

Россия разрешила въезд в страну для 158 тыс. граждан Узбекистана, которым ранее было запрещено приезжать. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на посольство Узбекистана.

В сообщении на сайте дипмиссии решение назвали «миграционной амнистией». О ней заявил в ходе встречи с советником узбекистанского премьер-министра Мехриддином Хайриддиновым генерал-полковник и первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой.

В посольстве отметили, что «миграционная амнистия» не коснется тех граждан Узбекистана, которых некогда депортировали из России по решению суда.

С 18 декабря МВД России запустит пилотный проект, согласно которому 10 тыс. узбекистанцев смогут оформить разрешения на работу еще до выезда из страны. По мнению российских властей, это позволит сократить срок оформления документов и расходы работодателей.

Ранее глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов утверждал, что «миграционную амнистию» объявят не только для жителей Узбекистана, но и для 150 тыс. граждан Таджикистана.

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