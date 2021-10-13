Американского рэпера Tyga арестовали по обвинению в домашнем насилии, однако затем отпустили под залог в 50 тыс. долларов. Об этом сообщает Variety.

Полиция Лос-Анджелеса подтвердила арест. В сообщении указано, что преступление расценивается как тяжкое.

В насилии музыканта обвинила его бывшая девушка Кэмерин Суонсон. В сториз она опубликовала фотографии побоев, их сохранило издание TMZ.

«Я подверглась эмоциональному, психологическому и физическому насилию и больше я не хочу это скрывать», — заявила Суонсон. Сообщается, что инцидент произошел в доме музыканта накануне.

«Афиша Daily» публиковала краткую памятку о том, как распознать насилие и обезопасить себя.