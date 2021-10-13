AMC Networks анонсировала новый спин-офф «Ходячих мертвецов». Он выйдет в 2022 году

Американская медиакомпания AMC Networks выпустит сериал «Сказки ходячих мертвецов». Он станет еще одним спин-оффом шоу «Ходячие мертвецы», которое завершится в 2022 году. Об этом сообщил Deadline.

Новый проект включит в себя шесть часовых эпизодов и будет антологией. Он расскажет как об уже известных персонажах, появлявшихся в оригинальном сериале, так и о новых героях. Эпизоды разработают Скотт М. Гимпл и Ченнинг Пауэлл, работавшие над «Ходячими мертвецами».

Предполагается, что съемки стартуют в начале 2022 года, а премьера «Сказок ходячих мертвецов» состоится следующим летом. Создатели надеются, что сериал не только порадует поклонников оригинального шоу, но и привлечет новую аудиторию на стриминговых сервисах.

«Мы видим такой большой потенциал для широкого спектра богатого и убедительного сторителлинга в этом мире, и формат эпизодической антологии „Сказок ходячих мертвецов“ даст нам гибкость», — заявил президент оригинального программирования AMC Networks Дэн МакДермотт.

Он отметил, что подобный формат уже доказал свою успешность и популярность на примере сериалом «Сумеречная зона» и «Черное зеркало». Гимпл добавил, что новое шоу позволит рассказать истории, не похожие на те, что команда «Ходячих мертвецов» рассказывала прежде.

«Я начинал как фанат „Ходячих мертвецов“ и закончил как шоураннер того, что, надеюсь, станет одним из самых уникальных спин-оффов. Это безумие, и я так благодарен AMC и Скотту за поддержку меня и моих сценаристов, пока мы отодвигали, оттягивали и пронизывали границы этой вселенной, чтобы предложить вам нечто новое и неожиданное», — сказал Пауэлл.

Ранее у «Ходячих мертвецов» уже появилось два спин-оффа. В сериале «Бойтесь ходячих мертвецов» в данный момент снято уже семь сезонов, а в шоу «Ходячие мертвецы: мир за пределами» — два сезона. Кроме того, Норман Ридус и Мелисса МакБрайд разрабатывают еще один проект.