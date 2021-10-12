Netflix опубликовал трейлер сериала-байопика о футболисте Колине Капернике

В сериале, который выйдет на платформе 29 октября, будет шесть эпизодов. В них расскажут о детстве спортсмена, его взрослении рядом с белыми родителями, попытках противостоять расизму и дискриминации, и надеждах стать профессиональным защитником.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер сериала «Колин в черно-белом». Он посвящен биографии игрока в американский футбол Колина Каперника . Шоу разработал сам Каперник вместе с режиссером Авой Дюверней («Королева сахарных плантаций», «Белый тигр»).

«В старших классах я столкнулся со множеством различных проблем, от спорта до моей семьи, и других частей моей личной жизни — и многие зрители смогут узнать себя в этом. Но я также сталкивался с препятствиями, будучи темнокожим ребенком, выросшим в белой семье в белом сообществе», — сказал Каперник.

Помимо Каперника и Дюверней, над постановкой серий шоу работали Шелдон Кэндис, Роберт Таунсенд, Энджел Кристи Уильямс и Кенни Леон. Сопродюсером проекта наряду с Каперником и Дюверней стал Майкл Старрбери. Главную роль исполнил Джейден Майкл.

«Что меня заинтересовало, так это идея о том, что через его историю я могла бы пролить свет на основное убеждение, которого я придерживаюсь: мы все может быть героями, главными героями в наших собственных жизнях», — сказала Дюверней.

По ее словам, в сериале она хотела запечатлеть «процесс становления звездой собственной жизни». «Это не значит служить другим или быть эгоистичным. Это значит иметь уверенность в себе, нужную, чтобы постоять за себя и быть лучшей своей версией», — пояснила она.

Колин Каперник — игрок в американский футбол, выступавший за клуб НФЛ «Сан-Франциско Форти Найнерс» на позиции квотербека. В 1994 году благодаря нему команда попала на Супербоул — ключевое событие спортивного сезона.