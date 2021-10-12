перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Самый изматывающий опыт»: Мадонна рассказала о работе над сценарием фильма о себе 0:51
Netflix опубликовал трейлер сериала-байопика о футболисте Колине Капернике Вчера в 23:50
Privateer Space Стива Возняка создаст карту космического мусора на орбите Вчера в 22:59
Хлопья со льдом и сэндвич с Cheetos: странные пищевые привычки звезд Вчера в 22:56
hilaryswank/Instagram
Хилари Суонк сыграет в сериале «До того, как она исчезла» — экранизации романа Лизы Гарднер Вчера в 22:32
Telegram заблокировал канал Позднякова из‑за нарушения правил App Store и Play Market Вчера в 21:54
«ОВД-инфо»* подал иск об исключении из реестра организаций-иноагентов Вчера в 21:16
«Может возникнуть соблазн повторить сцены»: Лига безопасного интернета проверит «Игру в кальмара» Вчера в 20:41
Обязательная вакцинация в Петербурге, фильм про Диснейленд и другие новости дня
Вчера в 20:16 дайджест
GfK представила рейтинг онлайн-кинотеатров, которыми пользуются в России Вчера в 20:14
Соцсети поддержали «Вятский квас» в борьбе с «Мужским государством» Вчера в 19:31
lokhmataya_dusha/Instagram
МВД начало проверку в приюте «Лохматая душа», где отравились около 200 собак Вчера в 18:56
Джоан Роулинг выпустила новую детскую книгу. Она называется «Рождественский поросенок» Вчера в 18:34
Вышел первый трейлер ремейка комедии «Один дома» Вчера в 18:14
Москва планирует построить 35 станций метро до конца 2024 года Вчера в 17:59
Валентина Матвиенко: в Госдуму внесут законопроект о борьбе с семейным насилием Вчера в 17:56
doktorvladi/Instagram
YouTube заблокировал канал основателя «Мужского государства», посвященный путешествиям Вчера в 17:44
Стендап-комик Ариана Лолаева записала новое видео с извинениями за шутку про осетинский пирог Вчера в 17:20
Роспотребнадзор Петербурга обязал привить 80% бюджетников, работников сферы услуг и других отраслей Вчера в 17:05
Смертность в России достигла миллиона человек в год. Это максимум за историю страны Вчера в 17:02
Отключить рекламу

Netflix опубликовал трейлер сериала-байопика о футболисте Колине Капернике

Юлия Онодэра
Вчера в 23:50

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер сериала «Колин в черно-белом». Он посвящен биографии игрока в американский футбол Колина Каперника. Шоу разработал сам Каперник вместе с режиссером Авой Дюверней («Королева сахарных плантаций», «Белый тигр»).

В сериале, который выйдет на платформе 29 октября, будет шесть эпизодов. В них расскажут о детстве спортсмена, его взрослении рядом с белыми родителями, попытках противостоять расизму и дискриминации, и надеждах стать профессиональным защитником.

«В старших классах я столкнулся со множеством различных проблем, от спорта до моей семьи, и других частей моей личной жизни — и многие зрители смогут узнать себя в этом. Но я также сталкивался с препятствиями, будучи темнокожим ребенком, выросшим в белой семье в белом сообществе», — сказал Каперник.

Помимо Каперника и Дюверней, над постановкой серий шоу работали Шелдон Кэндис, Роберт Таунсенд, Энджел Кристи Уильямс и Кенни Леон. Сопродюсером проекта наряду с Каперником и Дюверней стал Майкл Старрбери. Главную роль исполнил Джейден Майкл.

«Что меня заинтересовало, так это идея о том, что через его историю я могла бы пролить свет на основное убеждение, которого я придерживаюсь: мы все может быть героями, главными героями в наших собственных жизнях», — сказала Дюверней.

По ее словам, в сериале она хотела запечатлеть «процесс становления звездой собственной жизни». «Это не значит служить другим или быть эгоистичным. Это значит иметь уверенность в себе, нужную, чтобы постоять за себя и быть лучшей своей версией», — пояснила она.

Колин Каперник — игрок в американский футбол, выступавший за клуб НФЛ «Сан-Франциско Форти Найнерс» на позиции квотербека. В 1994 году благодаря нему команда попала на Супербоул — ключевое событие спортивного сезона.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
Люди
Колин Каперник
Роберт Таунсенд
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить