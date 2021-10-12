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Хлопья со льдом и сэндвич с Cheetos: странные пищевые привычки звезд

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:56

Многие из нас имеют какие‑то свои пищевые привычки. Одним нравится макать картофель фри в мороженое, а другим есть арбуз в прикуску с хлебом.

Звезды в этом плане не исключение. Мы собрали десять интересных пищевых привычек звезд. Оказывается Ченнинг Татум не может оторваться от сэндвича с Cheetos, а Кортни Кардашьян употребляет собственную плаценту в таблетках.

1. Дженнифер Лоуренс

© Кадр из фильма «Джой»

Любимая закуска Дженнифер Лоуренс — сэндвич из пиццы с перцем чили. В шоу на ютьюб-канале Glamour она рассказала подробный рецепт блюда.

«У вас есть кусок пиццы, вы кладете в него чили, лапшу, а затем еще один кусок пиццы и потом едите это как сэндвич», — поделилась актриса.

Лоуренс отметила, что изобрела такое странное блюда, когда «была абсолютно трезвой».

Редактор кулинарного отдела журнала People Шей Спенс повторил рецепт актрисы. «Это было чертовски вкусно. Я съел все это. Я монстр», — рассказал он.

2. Шейлин Вудли

© Кадр из фильма «Дивиргент»

Актриса Шейлин Вудли, известная по фильму «Дивиргент», рассказала на шоу комика Дэвид Леттермана, что употребляет глину для детоксикации организма.

«Глина связывается с другими материалами в вашем теле и помогает организму выводить те материалы, которые не всегда приносят пользу», — сказала она.

3. Ченнинг Татум

© Кадр из фильма «Штурм белого дома»

Ченнинг Татум, отвечая на вопросы пользователей Reddit, рассказал, что обожает сэндвич с арахисовой пастой и Cheetos. Идеальный состав блюда он описал так: «Белый хлеб, сливочное арахисовое масло, двойная порция виноградного желе и несколько читосов».

4. Кортни Кардашьян

© kourtneykardash/Instagram

Одна из сестер Кардашьян, Кортни рассказала в инстаграме, что ест плаценту, которая осталась после рождения ее второго ребенка. Она употребляет ее в виде таблеток.

«Я буду грустить, когда закончатся мои таблетки с плацентой. Они меняют жизнь», — написала она.

5. Хиллари Клинтон

© hillaryclinton/Instagram

Помощница Хиллари Клинтон во время президентских выборов в США в 2008 году Джейми Смит рассказала, что политик пыталась поддерживать себя в форме и сидела на диете. Однажды она изучила влияние острой пищи на организм и сказала, что находит употребление сырого халапеньо «таким освежающим».

«В течение 2008 года не проходило ни дня, ни минуты, чтобы у нас не было полной тарелки сырого халапеньо. Она ела их, как картофельные чипсы», — поделилась Смит.

6. Джин Симмонс

© genesimmons/Instagram

Вокалист и один из основателей американской рок-группы Kiss Джин Симмонс опубликовал в твиттере фотографию хлопьев с молоком, а также кубиками льда и написал: «Кто‑нибудь еще кладет кубики льда в их хлопья?»

«30 лет я наблюдал, как он это делает. Это моя жизнь», — написал его сын.

В комментариях на пост Симмонса отреагировали как‑то так:

7. Селена Гомес

© selenagomez/Instagram

Актриса и певица Селена Гомес рассказала на ютьб-шоу Moxi & Sass о своем самом любимом блюде — попкорне со вкусом маринованных огурцов. Она назвала его попкорном в техасском стиле. Для того чтобы попробовать любимое блюдо певицы, нужно взять приготовленный попкорн, влить туда соус табаско, добавить немного маринованного сока и все хорошенько перемешать.

8. Николас Кейдж

© Кадр из фильма «Свинья»

В 2010 году актер Николас Кейдж рассказал о своем очень странном пищевом предпочтении. Он отметил, что употребляет в пищу только тех животных, которые «достойно занимаются сексом».

«На самом деле я выбираю способ питания в соответствии с тем, как животные занимаются сексом. Я думаю, что рыбы очень достойно относятся к сексу, как и птицы. Но свиньи точно нет. Поэтому я не ем свиное мясо или что‑то в этом роде. Я ем рыбу и дичь», — объяснил он.

Говорил актер это серьезно или нет, неизвестно.

9. Джессика Альба

© Кадр из фильма «Наркоз»

Актриса Джессика Альба рассказала изданию Daily Mail, что пьет большое количество воды с солью. Она поделилась, что из‑за «низкого уровня сахара в крови и низкого кровяного давления» у нее кружится голова, если в крови недостаточно соли. Поэтому актриса всюду таскает с собой бутылочку кокосовой воды с добавлением розовой гималайской соли.

10. Ринго Старр

© ringostarrmusic/Instagram

Это не странная пищевая привычка, а скорее поразительный факт. Барабанщик The Beatles Ринго Старр никогда не ел пиццу и карри. Музыкант был очень болезненным ребенком. В детстве у него обнаружили множество пищевых аллергий.

«У меня сильная аллергия на лук, чеснок и специи. Я никогда не ел пиццу и карри», — сказал он.

Несмотря на то, что Старр никогда не ел пиццу, это не помешало ему принять участие в 1995 году в рекламной кампании Pizza Hut.

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