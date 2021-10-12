Умер экс-представитель СК Владимир Маркин

В возрасте 64 лет умер бывший официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Об этом сообщается на сайте СК.

«Скончался наш коллега, первый руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета Российской Федерации генерал-майор юстиции Владимир Иванович Маркин. Это тяжелая утрата для всех нас», — заявили в ведомстве.

Причины смерти не уточняются. В СК выразили соболезнования родным и близким Маркина.

Владимир Маркин руководил управлением СК по взаимодействию со СМИ с 2011 по 2016 год. В октябре 2016-го году он покинул пост, став первым замдиректора и членом правления компании «Русгидро».

В годы работы в Следственном комитете вел программы на телевидении: «Следствие покажет» на Первом канале и цикл передач на каналах «Звезда» и Общественном телевидении России. Маркин сыграл самого себя в сериале «Пятницкий», фильмах «День дурака» и «Духлесс 2», а также выступил автором книги «Самые громкие преступления XXI века в России.