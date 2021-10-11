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В Севастополе введут QR-коды. Их будут требовать в кафе, на экскурсиях и в спортзалах

Юлия Онодэра
Вчера в 22:44

Жителей и гостей Севастополя обяжут с 15 октября предъявлять документы об отсутствии коронавирусной инфекции при посещении массовых мероприятий и публичных заведений. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на губернатора Михаила Развожаева.

QR-коды, сертификаты о вакцинации, справки об антителах или отрицательные ПЦР-тесты (сделанные в течение семи последних дней) на COVID-19 будут спрашивать в кафе, спортзалах, музеях, барах, салонах красоты, банях, кинотеатрах, театрах и даже на пешеходных экскурсиях.

Ограничения коснутся только совершеннолетних граждан. Их ввели из‑за ухудшения ситуации с заболеваемостью, которая отмечается с середины сентября. 11 октября в Севастополе зафиксировали новый антирекорд — 247 случаев заражения за сутки.

По мнению Развожаева, меры по контролю за посетителями организаций общепита, досуговых учреждений и объектов спорта помогут в борьбе с коронавирусом. Массовые культурные мероприятия в городе можно проводить при 50%-ной заполняемости залов.

Кроме того, губернатор ужесточил требования по привитым сотрудникам организаций, работающих с людьми. В магазинах, гостиницах, а также транспортных учреждениях должны быть вакцинированы 80% работников.

Если этого показателя добиться не получается, работодатель обязан будет обеспечить тестирование раз в семь дней за свой счет или за счет сотрудника. В противном случае работать будет разрешено только в удаленном формате.

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