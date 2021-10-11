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В «Художественном» пройдет зрительская премьера драмы «Маленькая мама» Селин Сьямма

Виктория Шанина
Сегодня в 15:21

14 октября в Большом зале кинотеатра «Художественный» состоится зрительская премьера картины «Маленькая мама» («Petite maman»). Об этом «Афише Daily» рассказали представители мероприятия.

Драма посвящена тому, как важно вовремя узнать своих родителей. Восьмилетняя Нелли приезжает в загородный дом с семьей. В лесу она встречает свою ровесницу по имени Марион — так же зовут маму главной героини.

Мировая премьера новой ленты французского режиссера Селин Сьямма состоялась в рамках Берлинского кинофестиваля 2021 года. Российская премьера фильма прошла на зрительском кинофестивале «Новая женственность» в кинотеатре «Художественный», а в прокате «Маленькая мама» появится 21 октября.

«„Маленькая мама“ — своеобразный манифест, на сей раз утверждающий нелинейное течение времени. О том, что настоящее, прошлое и будущее не следуют одно за другим, а существуют параллельно и совсем рядом, неустанно долдонит миру Кристофер Нолан, но Селин Сьямма придает этой теории детскую непосредственность, ведь в неповрежденном сознании детей все действительно рядом. Это деликатное произведение не вызовет бури в стакане воды, как предыдущий фильм Сьямма, но, несомненно, укрепит ее репутацию одного из важных голосов, определяющих сегодняшнюю феминистскую повестку».
Стас Тыркин
Программный директор «Художественного»

В ролях: Жозефина Санc, Габриель Санc, Нина Мерисс и другие. Показ начнется 14 октября, в 19.00. Билеты можно купить по ссылке.

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