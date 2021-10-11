В «Художественном» пройдет зрительская премьера драмы «Маленькая мама» Селин Сьямма

14 октября в Большом зале кинотеатра «Художественный» состоится зрительская премьера картины «Маленькая мама» («Petite maman»). Об этом «Афише Daily» рассказали представители мероприятия.
Драма посвящена тому, как важно вовремя узнать своих родителей. Восьмилетняя Нелли приезжает в загородный дом с семьей. В лесу она встречает свою ровесницу по имени Марион — так же зовут маму главной героини.
Мировая премьера новой ленты французского режиссера Селин Сьямма состоялась в рамках Берлинского кинофестиваля 2021 года. Российская премьера фильма прошла на зрительском кинофестивале «Новая женственность» в кинотеатре «Художественный», а в прокате «Маленькая мама» появится 21 октября.
В ролях: Жозефина Санc, Габриель Санc, Нина Мерисс и другие. Показ начнется 14 октября, в 19.00. Билеты можно купить по ссылке.