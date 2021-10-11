В «Художественном» пройдет зрительская премьера драмы «Маленькая мама» Селин Сьямма

«„Маленькая мама“ — своеобразный манифест, на сей раз утверждающий нелинейное течение времени. О том, что настоящее, прошлое и будущее не следуют одно за другим, а существуют параллельно и совсем рядом, неустанно долдонит миру Кристофер Нолан, но Селин Сьямма придает этой теории детскую непосредственность, ведь в неповрежденном сознании детей все действительно рядом. Это деликатное произведение не вызовет бури в стакане воды, как предыдущий фильм Сьямма, но, несомненно, укрепит ее репутацию одного из важных голосов, определяющих сегодняшнюю феминистскую повестку».

Стас Тыркин Программный директор «Художественного»