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Ректора якутской академии уволили за отказ отдать общежитие под больницу для пациентов с ковидом

Виктория Шанина
Сегодня в 12:18

Министерство образования и науки Якутии в одностороннем порядке уволило ректора местной Малой академии наук Василия Павлова. Об этом он сам сообщил в инстаграме академии.

По словам Павлова, он не согласился с приказом министерства отдать одно из зданий академии под инфекционную больницу для пациентов, заболевших COVID-19. Это и стало причиной увольнения.

В комментарии агентству «Новости Якутия» бывший ректор отметил, что речь идет о здании общежития в селе Чапаево Хангаласского улуса. Его планируют передать под нужды районной больницы.

«Детей при этом переведут на дистанционное обучение. Отмечу, что это не временное решение. Здание полностью переходит под контроль Минздрава республики. Я не смог подписать такую бумагу. Ведь это фактически означает закрытие нашего учреждения», — сказал Василий Павлов.

Министр образования и науки республики Михаил Сивцев заявил изданию, что власти рассмотрели все возможные варианты, перед тем как организовать инфекционный стационар в академии, но другого пути не было.

Сивцев добавил, что отказываться выполнять подобные решения недопустимо, когда идет борьба за здоровье и жизнь людей, а «предавать огласке рабочие моменты — это неправильное поведение».

Замглавы оперштаба Якутии по борьбе с коронавирусом Ольга Балабкина рассказала изданию «ТайгаПост», что весной 2020 года в общежитии МАН уже открывали обсерватор для больных ковидом, а когда необходимость в этом отпала, помещение освободили.

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