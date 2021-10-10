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«Роскосмос» остановил испытания двигателей, чтобы отдать кислород врачам

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:15

Воронежское конструкторское бюро «Химавтоматики» приостановило огневые испытания ракетных двигателей до конца месяца. Об этом сообщил гендир «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в телеграм-канале.

Причиной стала острая потребность местных больниц в медицинском кислороде для лечения больных.

«Только одно это наше предприятие передает медучреждениям ежесуточно до 33 тонн кислорода», — отметил Рогозин.

8 октября губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе сложилась сложная ситуация из‑за нехватки кислорода для ковидных пациентов. Он поручил снимать крупные кислородные концентраторы со строящегося в Воронеже онкоцентра, а также договорился с Минпромторгом о выделении 200 мобильных концентраторов.

С 12 октября все образовательные и спортивные организации региона переходят на дистанционное обучение. Сотрудников с детьми, которые ходят в 1-4 классы, также рекомендовали перевести на удаленку или отправить в оплачиваемый отпуск.

За последние сутки в Воронежской области зарегистрировали 630 случаев коронавируса. Выздоровели — 340 человек, умерли — 35. Общее число выявленных в регионе заражений достигло 139 323.

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