Французская полиция задержала 19-летнего посетителя больницы. Он воспользовался QR-кодом Макрона

Полиция города Марселя задержала посетителя больницы, который при входе показал санитарный пропуск с QR-кодом президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный государственный телеканал France 3.

Сотрудники больницы заметили поддельный QR-код и вызвали полицию. 19-летнего марсельца поймали и взяли под стражу. Он рассказал сотрудникам, что ему нужно было попасть в больницу для консультации с врачом, а собственного пропуска у него не было. «Я просто пошутил», — добавил мужчина.

Полицейские оштрафовали его на 135 евро (около 11 тыс. рублей) за «использование медицинского пропуска, принадлежащего другому лицу». По законам Франции, если марселец не оплатит штраф в срок, то он автоматически увеличится до 750 евро (около 63 тыс. рублей), а если он в течении двух недель совершит аналогичное нарушение, то ему придется заплатить 1,5 тыс. евро (примерно 124 тыс. рублей).

В конце сентября неизвестные разместили в интернете QR-код президента из‑за чего Макрону пришлось получать новый пропуск. Старый решили оставить в интернете в открытом доступе, указав, что попытка его использования является преступлением.