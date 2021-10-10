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В «Веном 2» попали кадры со съемок «Матрицы 4»

Виктория Шанина
Сегодня в 15:17

В кадр сиквела фэнтези-боевика «Веном» попали вертолеты со съемок «Матрицы 4». Картины одновременно снимали в Сан-Франциско, пишет Screen Rant.

Эдди Брок и Веном в одной из сцен бежали по крыше культовой башни Койт. Герои упоминают преследование полиции, поэтому предполагается, что вертолеты, которые видны на заднем плане, ищут их с воздуха. Но на самом деле это были вертолеты со съемок фильма Ланы Вачовски.

Оба фильма снимали в феврале 2020 года. Тем не менее, создатели «Матрицы 4» были первыми, и заняли весь центр города. Авторы супергеройского боевика сумели найти выход из ситуации.

«Мы просто засняли часть их съемочного процесса», — заявил менеджер «Венома» по подбору локаций Кристофер Кусиак.

Однако съемка двух крупных блокбастеров в городе все-таки привела к некоторым проблемам. Некоторые сцены «Венома» пришлось перенести в другие локации, а от некоторых — и вовсе отказаться.

Какая сцена с вертолетами снималась для «Матрицы», пока неизвестно. Фильм выйдет в прокат только 22 декабря. Показ «Венома» в кинотеатрах стартовал 30 сентября.

В мае Screen Rant писал, что только за съемки в Сан-Франциско «Матрице 4» пришлось заплатить 420 тыс. долларов. Для сравнения, съемки в городе картины про антигероя от Marvel обошлась создателям всего в 192 тыс. долларов.

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