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В Большом театре актер погиб во время выступления. Его придавило декорацией

Семён Гудошников
Сегодня в 20:50

Декорация насмерть придавила актера на сцене Большого театра во время оперы «Садко». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным телеграм-канала «112», трагически погиб 37-летний актер Евгений Кулеш. Он скончался до приезда скорой помощи. Спектакль отменили, на месте работают полицейские и скорая помощь.

Собеседник ТАСС говорит, что погибший Кулеш отодвигал трон, расположенный на сцене. В это время должна была спускаться декорация, а сам артист — выйти вперед к зрителям. По информации «Интерфакса», декорации сменялись штатно — ни одна из них не упала.

Mash пишет, что артисту придавило декорацией шею. Занавес резко закрыли и объявили антракт. Через полчаса администрация сообщила о переносе постановки по техническим причинам.

Один из очевидцев рассказал, что сначала зрители приняли произошедшее за часть представления. «В самом начале, когда декорации спускались сверху на сцену, актер не успел отойти. Спектакль прервали словами: „Стоп! Стоп! Вызовите скорую. Здесь кровь!“ Сначала мы подумали, что это часть спектакля. Был объявлен антракт, а потом сообщили об отмене», — передает его слова телеканал «360».

Премьера оперы «Садко» состоялась в Большом театре 14 февраля 2020 года. Ее режиссером-постановщиком и сценографом выступил Дмитрий Черняков, художником по свету — Глеб Фильштинский, дирижером-постановщиком — Тимур Загниев.

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