YouTube навсегда отменил ежегодную рубрику YouTube Rewind из‑за хейтеров

YouTube перестанет выпускать ежегодные обзоры на лучшие видеоролики YouTube Rewind. Об этом видеохостинг написал в своем твиттере.

По информации портала The Next Web, причиной такого решения стали негативные отзывы зрителей, которых в последнее время становилось все больше. Например, ролик за 2018 год набрал 19 млн дизлайков, а за 2019-й — 9,5 млн.

Представители YouTube отмечают, что критика тут ни при чем. Дело в том, что «платформа стала настолько масштабной, что невозможно описать ее обширность и разнообразие в минутной компиляции». После отмены Rewind хостинг предлагает смотреть обзоры от других авторов: например, MrBeast, elrubiusOMG или Slayy Point.

Тем не менее платформа не отказывается от Rewind полностью. Компания заявила, что «перенаправляет усилия на то, чтобы обновить тенденции, которые делают YouTube отличным хостингом».

В 2020 году традиционный обзорный ролик YouTube Rewind не вышел из‑за пандемии коронавируса, поэтому последним стало видео 2019-го. Тогда в топ попало более 40 каналов, в том числе российского блогера Влада Бумаги, певиц Арианы Гранде и Билли Айлиш, а также рэпера Lil Nas X.