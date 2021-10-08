перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Родители учеников московской школы добились увольнения учителя, публиковавшего БДСМ-фото 18:27
«Чудо в том, что я все еще снимаю»: Дени Вильнев — о провале «Бегущего по лезвию 2049» в прокате 17:56
Проект Bellingcat, издания «Кавказский узел», MNews и еще 9 человек признали иностранными агентами 17:40
Szabo Viktor/YouTube
YouTube навсегда отменил ежегодную рубрику YouTube Rewind из‑за хейтеров 17:05
Кристофер Нолан получил от Universal особые прокатные условия в качестве исключения 17:03
В «СПИД.Центре» презентуют книгу Рут Кокер Беркс «Все мои ребята» 16:57
Sound UP проведет концерт-перформанс «Silence» о феномене тишины в музыке 16:19
В афганской мечети прогремел взрыв во время молитвы. Погибли не менее 50 человек 16:14
Пресс-материалы
В следующие выходные в ДК «Рассвет» пройдет ярмарка нон-фикшен-книг 15:52
Мемы про Дрейка вернулись! Его вновь выставляют мягкотелым и не очень классным парнем 15:06
Джеймс Блейк выпустил новый альбом, на котором появляются певица SZA и рэпер J.I.D 15:03
Лев Лещенко выступит с программой «Верните мне мой 1977» на сцене «Главклуба» 14:48
Режиссер «Игры в кальмара» назвал главных героев сериала своими внутренними клонами 14:42
LOGAN WEAVER/Unsplash
Российские и канадские продюсеры снимут документалку про хоккейное соперничество двух стран в 1972-м 13:57
«Закрытый показ» с Александром Гордоном вернется на Первый канал 13:52
YouTube перестанет монетизировать контент, связанный с отрицанием изменения климата 13:46
«Евровидение-2022» пройдет в Турине Обновлено в 13:10
В Калифорнии запретили снимать презерватив во время секса втайне от партнера 13:00
На аукционе Sotheby’s выставили очки с линзами из алмазов и изумрудов со времен Великих Моголов 12:27
NobelPrize/Twitter
Нобелевскую премию мира получили главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и журналистка Мария Ресса 12:06
Отключить рекламу

YouTube навсегда отменил ежегодную рубрику YouTube Rewind из‑за хейтеров

Виктория Шанина
Сегодня в 17:05

YouTube перестанет выпускать ежегодные обзоры на лучшие видеоролики YouTube Rewind. Об этом видеохостинг написал в своем твиттере.

По информации портала The Next Web, причиной такого решения стали негативные отзывы зрителей, которых в последнее время становилось все больше. Например, ролик за 2018 год набрал 19 млн дизлайков, а за 2019-й — 9,5 млн.

Представители YouTube отмечают, что критика тут ни при чем. Дело в том, что «платформа стала настолько масштабной, что невозможно описать ее обширность и разнообразие в минутной компиляции». После отмены Rewind хостинг предлагает смотреть обзоры от других авторов: например, MrBeast, elrubiusOMG или Slayy Point.

Тем не менее платформа не отказывается от Rewind полностью. Компания заявила, что «перенаправляет усилия на то, чтобы обновить тенденции, которые делают YouTube отличным хостингом».

В 2020 году традиционный обзорный ролик YouTube Rewind не вышел из‑за пандемии коронавируса, поэтому последним стало видео 2019-го. Тогда в топ попало более 40 каналов, в том числе российского блогера Влада Бумаги, певиц Арианы Гранде и Билли Айлиш, а также рэпера Lil Nas X.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Билли Айлиш
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить