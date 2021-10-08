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В «СПИД.Центре» презентуют книгу Рут Кокер Беркс «Все мои ребята»

Семён Гудошников
Сегодня в 16:57

15 октября в «СПИД.Центре» пройдет презентация книги Рут Кокер Беркс «Все мои ребята». Начало — в 19.30, зарегистрироваться можно здесь. Подробностями с «Афишей Daily» поделились организаторы.

На мероприятии состоится паблик-ток, в котором примут участие шеф-редактор сайта «СПИД.Центр» Никита Сафронов, арт-директор фонда «СПИД.Центр» Андрей Норов и ВИЧ-активистка Яна Колпакова. Модератором дискуссии выступит автор и ведущая шоу «Больше всех надо» Александра Ливергант.

Рут Кокер Беркс — правозащитница и одна из первых ВИЧ-активисток, запустившая в США программу добровольной помощи людям с ВИЧ. Книга «Все мои ребята. История той, которая протянула руку без перчатки» — это ее автобиография, в которой рассказывается, как Беркс впервые столкнулась с ВИЧ-положительными людьми и как начала бороться за их права.

Недавно «Все мои ребята» вышла в издательстве «Есть смысл» фонда «Нужна помощь». Журнал Library назвал ее лучшей автобиографией 2020 года.

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