Кристофер Нолан получил от Universal особые прокатные условия в качестве исключения

Председатель студии Universal Донна Лэнгли рассказала в интервью The Information, что Кристофер Нолан получил особые прокатные условия, которые не предоставят другим режиссерам. Ранее постановщик и Warner Bros. разорвали рабочие отношения.

Речь идет о новом фильме Нолана о физике-теоретике Роберте Оппенгеймере. Согласно условиям сделки, картина получит от 90 до 120 дней проката в кинотеатрах. Этой информацией в середине сентября делился The Hollywood Reporter.

На данный момент это не только самое большое прокатное окно в эпоху пандемии, оно также потенциально больше, чем в допандемийное время. Лэнгли уточнила, что подавляющее большинство других фильмов не будут рассматриваться так же, как фильм Нолана.

Она считает, что в прокатном окне даже меньше 30–45 дней больше «практического смысла». Глава студии полагает, что посещаемость кинотеатров снизится примерно на 20% по сравнению с тем, что было до пандемии. По ее словам, «потребуется много времени, чтобы вернуться к докризисным показателям».

THR писал, что среди других условий, на которых Нолан был готов работать со студиями, были по 100 млн долларов на производство и маркетинг, а также 20% кассовых сборов с самого первого дня в прокате.