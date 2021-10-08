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Лев Лещенко выступит с программой «Верните мне мой 1977» на сцене «Главклуба»

Виктория Шанина
Сегодня в 14:48

9 октября в «Главклубе» пройдет концерт «Верните мне мой 1977» народного артиста Льва Лещенко. Об этом «Афише Daily» рассказали представители мероприятия.

В 1977 году Лещенко получил свое первое официальное звание — Заслуженный артист РСФСР. 9 октября певец воссоздаст атмосферу тех лет, на концерте прозвучат все его хиты, включая песни «Надежда», «Прощай», «Соловьиная роща», «Родительский дом», «Команда молодости нашей», «До свиданья, Москва!» и многие другие.

«Этот концерт определенно войдет в историю и его нельзя пропустить ни при каких обстоятельствах: впервые на клубной сцене выступит мэтр советской и российской эстрады, чей голос невозможно спутать ни с чьим другим, обладатель всех мыслимых и немыслимых наград», — сообщается в релизе.

На сцену «Главклуба» выйдет не только сам Лев Лещенко, но и специальные гости. В их числе Loc-Dog, Ирина Нельсон (Reflex), Наадя, Моя Мишель, Алена Алехина и другие. Также в программе — диджей-сет от резидента Simachev Shop & Bar Федора Фомина.

Начало концерта — в 20.00. Билеты можно купить по ссылке.

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