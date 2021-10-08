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Сериал «Основание» по романам Айзека Азимова продлили на второй сезон

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:16

Научно-фантастический сериал «Основание» по романам Айзека Азимова, который выпускает стриминговый сервис Apple TV+, продлили на второй сезон после релиза пилотных серий. Об этом сообщил Deadline.

Шоу разрабатывает Дэвид С. Гойер, известный по работе над «Темным рыцарем» и «Человеком из стали». Он рассказывает историю о группе изгнанников, которые бросают вызов Галактической империи, чтобы спасти ее от разрушения.

Главные роли в проекте исполнили Лу Льобелл, Лия Харви, Лора Бирн, Терренс Манн, Кассиан Билтон и Альфред Энок. Первые два эпизода вышли 24 сентября 2021 года, третий появился 1 октября. Остальные семь серий будут выходить по пятницам еженедельно вплоть до 19 ноября.

«„Основание“ Дэвида Гойера превзошло все мои ожидания, воплотив философию и идеи моего отца на экране так, как он никогда бы не смог сделать. Я знаю, что мой отец гордился бы тем, что его культовая история обрела жизнь через визуальную красоту шоу и многослойных персонажей, понимая прекрасно, что его словам потребуется этот кинематографический перевод», — сказал Робин Азимов, выступившая исполнительным продюсером сериала.

Среди других продюсеров шоу — Джош Фридман, Кэмерон Уэлш, Дэвид Эллисон, Дана Голдберг и Билл Бост. Разработкой проекта занимается компания Skydance Television. Когда планируется начать съемки второго сезона «Основания», неизвестно.

«С детства я мечтал о том, как будут выглядеть и звучать Гэри Селдон и Эдо Демерзель — что будут чувствовать Терминус и Трантор. Теперь, со вторым сезоном, наша аудитория сможет посетить больше незабываемых миров Азимова и встретить его персонажей, в том числе Хобера Мэллоу, генерала Бел Риоза и все Внешние Солнца», — сказал Гойер.

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