В сети появился первый трейлер перезапуска «Обители зла»

В нем показали знаковые места из первых двух игр Resident Evil, а именно особняк и полицейский участок Раккун-Сити. Не обошлось и без отсылок, начиная с появления Лизы Тревор, младшей сестры офицера полиции Криса Редфилда и заканчивая первым зомби, которого поклонники видели в игре.

«Раккун-Сити, где когда‑то располагался фармацевтический гигант корпорация Umbrella и где вовсю бурлила жизнь, превратился в город-призрак на Среднем Западе. Компания давно переехала, но на ее месте глубоко под землей набирает силу великое зло. Когда оно вырвется на свободу, единственный шанс выжить уцелевшей горстке людей — сплотиться и узнать всю правду о корпорации Umbrellа», — говорится в официальном описании фильма.

Перезапуском франшизы, основанной на одноименной компьютерной игре, займется режиссер Йоханнес Робертс («По ту сторону двери»).

В фильме снимались Кая Скоделарио («Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти»), Робби Амелл («Флэш»), Ханна Джон-Кеймен («Черное зеркало»), Эван Джогиа («Социо»), Том Хоппер («Викинги»), Лили Гао («Рассказ служанки») и Донал Лог («Готэм»).