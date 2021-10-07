перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
netflixkr/Instagram
Продажи белых слипонов Vans выросли на 7800%. Все из‑за дорамы «Игра в кальмара» 18:58
В Петербурге пройдет Art Weekend. В нем поучаствуют более 50 галерей, музеев и мастерских 18:24
В сети выложили список «опасных тикток-челленджей на год». Тренд на октябрь — «ударь учителя» 17:46
Канье Уэст откроет собственную школу в Калифорнии. В ней сформируют сильную баскетбольную команду 17:32
Snapchat будет платить пользователям за участие в челленджах 17:32
В России снимут игровой сериал о группе «Король и Шут» 16:57
Alex Livesey — FIFA/Getty Images
Матч Андорра — Англия будет судить женская команда арбитров 16:48
Фестиваль Russian Film Festival пройдет онлайн в Израиле 16:33
«Хьюстон, у нас перец»: на МКС впервые вырастили перец чили 16:21
Крупнейшие российские СМИ и интернет-платформы начнут маркировать фейк-ньюс Обновлено в 16:14
Cat Power выпустит альбом каверов на Игги Попа, Фрэнка Оушена, The Replacements и других музыкантов 15:52
Эрмитаж призвал приходить в музей с маленькими детьми. В комментариях началась война 15:30
NASA/YouTube
На МКС отсняли уже две сцены фильма «Вызов» 15:00
«ВКонтакте» запустила аудиоэкскурсии по крупным городам России в сервисе «Шаги» 14:45
Расследователи заявили, что установили личность Зодиака. Это бывший пилот, умерший три года назад 14:29
Нобелевскую премию по литературе получил танзанийский писатель Абдулразак Гурна 14:07
«Три толстяка» в постановке Андрея Могучего выйдут на Okko 13:48
nudamoskva/Instagram
У Сыромятнического тоннеля снесли здание бывшей фабрики 12:37
Замдекана экономического факультета СПбГУ назвал часть студентов «убогими». Его лишили должности 12:15
В России выявили 27 550 новых случаев коронавируса — это максимальный прирост с начала года 12:06
Отключить рекламу

В Петербурге пройдет Art Weekend. В нем поучаствуют более 50 галерей, музеев и мастерских

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:24

В Петербурге 16 и 17 октября пройдет Art Weekend. Во время него более 50 галерей, арт-пространств, музеев и мастерских пригласят горожан на специальную программу из выставок, перформансов и дискуссий. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Art Weekend пройдет в рамках третьего Кураторского форума. Он станет своеобразным исследованием текущего состояния петербургской художественной сцены, важным для профессионального сообщества.

В программе мероприятия — 40 бесплатный арт-медиаций на разных площадках, шесть дискуссий с кураторами, художниками, продюсерами и преподавателями, а также экскурсии и круглые столы. Полный перечень событий можно найти на сайте.

В Art Weekend примут участие в том числе Anna Nova Gallery, Myth Gallery, Музей стрит-арта, школа Masters, культурное пространство «Третье место», «Севкабель Порт», новая сцена Александринского театра, Музей нонконформистского искусства и другие учреждения.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить