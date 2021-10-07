В Петербурге пройдет Art Weekend. В нем поучаствуют более 50 галерей, музеев и мастерских

В Петербурге 16 и 17 октября пройдет Art Weekend. Во время него более 50 галерей, арт-пространств, музеев и мастерских пригласят горожан на специальную программу из выставок, перформансов и дискуссий. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Art Weekend пройдет в рамках третьего Кураторского форума. Он станет своеобразным исследованием текущего состояния петербургской художественной сцены, важным для профессионального сообщества.

В программе мероприятия — 40 бесплатный арт-медиаций на разных площадках, шесть дискуссий с кураторами, художниками, продюсерами и преподавателями, а также экскурсии и круглые столы. Полный перечень событий можно найти на сайте.

В Art Weekend примут участие в том числе Anna Nova Gallery, Myth Gallery, Музей стрит-арта, школа Masters, культурное пространство «Третье место», «Севкабель Порт», новая сцена Александринского театра, Музей нонконформистского искусства и другие учреждения.