Фестиваль Russian Film Festival пройдет онлайн в Израиле

Смотр российского кино Russian Film Festival (RFF) пройдет в Израиле с 7 октября по 4 ноября. В эти даты десять картин от режиссеров из России можно будет посмотреть на израильской платформе Yes. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Фестиваль впервые сделает упор на локальную аудиторию. Девять фильмов покажут на языке оригинала с субтитрами, а мультсериал «Царевны» — с профессиональным дубляжом на иврите.

Кроме «Царевны» в программу вошли: «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, «Дылда» Кантемира Балагова, «Одесса» Валерия Тодоровского, «Спутник» Егора Абраменко, «Юморист» Михаила Идова, «Родные» Ильи Аксенова, «Sheena667» Григория Добрыгина, «Давай разведемся!» Анны Пармас и «Доктор Лиза» Оксаны Карас.

В пресс-службе RFF сказали, что кинематографисты России и Израиля ведут активный диалог уже несколько лет. Осенью планируется подписание российско-израильского соглашения по копродукции. Помогает развитию сотрудничества государственная организация «Роскино», которая представляет интересы российской киноотрасли за рубежом.