перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России снимут игровой сериал о группе «Король и Шут» 16:57
Alex Livesey — FIFA/Getty Images
Матч Андорра — Англия будет судить женская команда арбитров 16:48
Фестиваль Russian Film Festival пройдет онлайн в Израиле 16:33
«Хьюстон, у нас перец»: на МКС впервые вырастили перец чили 16:21
Крупнейшие российские СМИ и интернет-платформы начнут маркировать фейк-ньюс Обновлено в 16:14
Cat Power выпустит альбом каверов на Игги Попа, Фрэнка Оушена, The Replacements и других музыкантов 15:52
Эрмитаж призвал приходить в музей с маленькими детьми. В комментариях началась война 15:30
NASA/YouTube
На МКС отсняли уже две сцены фильма «Вызов» 15:00
«ВКонтакте» запустила аудиоэкскурсии по крупным городам России в сервисе «Шаги» 14:45
Расследователи заявили, что установили личность Зодиака. Это бывший пилот, умерший три года назад 14:29
Нобелевскую премию по литературе получил танзанийский писатель Абдулразак Гурна 14:07
«Три толстяка» в постановке Андрея Могучего выйдут на Okko 13:48
У Сыромятнического тоннеля снесли здание бывшей фабрики 12:37
Замдекана экономического факультета СПбГУ назвал часть студентов «убогими». Его лишили должности 12:15
В России выявили 27 550 новых случаев коронавируса — это максимальный прирост с начала года 12:06
Мелинда Гейтс займется издательским бизнесом 11:50
На журналистов Tut.by завели уголовное дело о разжигании вражды. Им грозит до 12 лет лишения свободы 10:50
Adam Fagen/Flickr
Американский суд приостановил действие жесткого закона об абортах в Техасе 10:31
Студента СПбГУ, предлагавшего участвовать в фальсификациях на прошедших выборах, отчислили 10:03
По делу об убийстве Анны Политковской истек срок давности 9:53
Отключить рекламу

В России снимут игровой сериал о группе «Король и Шут»

Денис Ламехов
Сегодня в 16:57

Видеосервис «Кинопоиск» выпустит сериал о российской панк-группе «Король и Шут» и ее лидере Михаиле Горшеневе. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе компании.

Проект «расскажет о становлении коллектива, Михаиле Горшеневе на его пути к успеху и непростых взаимоотношениях участников группы», — говорят представители видеоплатформы. Сериал выйдет эксклюзивно на «Кинопоиске».

Один из продюсеров сериала — вокалист группы, автор текстов и музыки Андрей Князев. Производством занимается компания «Лига-фильм» сопродюсера сериала Игоря Гудкова, также известного как Панкер. Он снял три фильма-концерта — «Праздник скоморох», «Ели мясо мужики» и «На краю». Режиссером выступит Рустам Мосафир, прежде работавший над фэнтезийным боевиком «Скиф».

В «Кинопоиске» отмечают, что согласие на проект дали родственники Михаила Горшенева — его вдова Ольга, мама Татьяна Ивановна и брат Алексей Горшенев.

В настоящее время проходит кастинг актеров для сериала. Релиз запланирован на 2022 год.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Михаил Горшенев
Андрей Князев
Игорь Гудков
Рустам Мосафир
Алексей Горшенев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить