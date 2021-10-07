В России снимут игровой сериал о группе «Король и Шут»

Видеосервис «Кинопоиск» выпустит сериал о российской панк-группе «Король и Шут» и ее лидере Михаиле Горшеневе. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе компании.

Проект «расскажет о становлении коллектива, Михаиле Горшеневе на его пути к успеху и непростых взаимоотношениях участников группы», — говорят представители видеоплатформы. Сериал выйдет эксклюзивно на «Кинопоиске».

Один из продюсеров сериала — вокалист группы, автор текстов и музыки Андрей Князев. Производством занимается компания «Лига-фильм» сопродюсера сериала Игоря Гудкова, также известного как Панкер. Он снял три фильма-концерта — «Праздник скоморох», «Ели мясо мужики» и «На краю». Режиссером выступит Рустам Мосафир, прежде работавший над фэнтезийным боевиком «Скиф».

В «Кинопоиске» отмечают, что согласие на проект дали родственники Михаила Горшенева — его вдова Ольга, мама Татьяна Ивановна и брат Алексей Горшенев.

В настоящее время проходит кастинг актеров для сериала. Релиз запланирован на 2022 год.