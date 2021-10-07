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«Хьюстон, у нас перец»: на МКС впервые вырастили перец чили

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:21

Американские астронавты смогли вырастить перец чили на Международной космической станции (МКС). Впервые в невесомости растение дало плоды, сообщается в посте NASA под заголовком «Хьюстон, у нас перец».

Ведомство отмечает, что перцы самоопылялись через специальную систему, которая запускала вентиляторы с переменной скоростью, чтобы создать легкий ветерок и стимулировать перенос пыльцы. Однако некоторые цветки все же были опылены членами экипажа вручную.

Космонавтка Меган МакАртур поделилась в твиттере самим процессом ручного опыления. «Мне очень понравилось брать в руки перец и опылять его! Я чувствовала себя сосредоточеннее по сравнению с уходом за растениями на Земле», — написала она.

Астронавтка также пошутила, что делает это под песни группы Red Hot Chili Peppers.

В NASA отмечают, что в условиях микрогравитации перцы растут хуже и дают меньше завязей, чем на Земле, но точную причину этого пока не знают.

Средняя длина плода растения в земных условиях достигает восьми сантиметров. До каких размеров разовьется космический стручок, неизвестно, но первый урожай астронавты смогут собрать уже через 100 дней. Одну часть перцев они съедят, а вторую отправят на Землю для исследований.

Всего на МКС находится четыре куста перчиков чили, которые цвели в течение нескольких недель. Через 24–48 часов после опыления начали формироваться плоды.

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