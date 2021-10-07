перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Cat Power выпустит альбом каверов на Игги Попа, Фрэнка Оушена, The Replacements и других музыкантов 15:52
Эрмитаж призвал приходить в музей с маленькими детьми. В комментариях началась война 15:30
NASA/YouTube
На МКС отсняли уже две сцены фильма «Вызов» 15:00
«ВКонтакте» запустила аудиоэкскурсии по крупным городам России в сервисе «Шаги» 14:45
Расследователи заявили, что установили личность Зодиака. Это бывший пилот, умерший три года назад 14:29
Нобелевскую премию по литературе получил танзанийский писатель Абдулразак Гурна 14:07
«Три толстяка» в постановке Андрея Могучего выйдут на Okko 13:48
The Roaming Picture Taker/Flickr
Крупнейшие российские СМИ и интернет-платформы начнут маркировать фейк-ньюс 13:47
У Сыромятнического тоннеля снесли здание бывшей фабрики 12:37
Замдекана экономического факультета СПбГУ назвал часть студентов «убогими». Его лишили должности 12:15
В России выявили 27 550 новых случаев коронавируса — это максимальный прирост с начала года 12:06
Мелинда Гейтс займется издательским бизнесом 11:50
На журналистов Tut.by завели уголовное дело о разжигании вражды. Им грозит до 12 лет лишения свободы 10:50
Adam Fagen/Flickr
Американский суд приостановил действие жесткого закона об абортах в Техасе 10:31
Студента СПбГУ, предлагавшего участвовать в фальсификациях на прошедших выборах, отчислили 10:03
По делу об убийстве Анны Политковской истек срок давности 9:53
Европарламент принял резолюцию о запрете массового распознавания лиц и систем социального рейтинга 9:06
Суд в США одобрил выплату Тиньковым 448 млн долларов в рамках сделки со следствием 8:45
В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов. Погибли 15 человек 3:20
Movieclips Trailers/YouTube
Амиши, демоны и бункер с монстрами в трейлере «Паранормальное явление: Ближайшие родственники» 2:34
Отключить рекламу

«ВКонтакте» запустила аудиоэкскурсии по крупным городам России в сервисе «Шаги»

Денис Ламехов
Сегодня в 14:45

Внутри приложения «ВКонтакте» в сервисе «Шаги» появились бесплатные аудиоэкскурсии по крупным российским городам: Москве, Петербургу, Казани, Екатеринбургу и Нижнему Новгороду. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе компании.

Маршруты охватывают как важные исторические памятники, так и потайные места. Например, объекты уличного искусства и дома, где были написаны известные литературные произведения. Так, говорят в компании, экскурсии могут стать интересными не только для туристов, но и для жителей.

© Пресс-материалы

Помимо аудиоформата экскурсии доступны в текстовом виде. Маршруты составляла команда «ВКонтакте» совместно с гидами, блогерами, журналистами и авторами, которые рассказывают о путешествиях.

Также на карте отмечены заведения, где с помощью сервиса «Еда ВКонтакте» можно взять блюда навынос. Часть из них тоже привязана к историческому и культурному контексту. В зависимости от города обещают, например, «любимый десерт Криштиану Роналду», «самую вкусную шаверму» и «чак-чак для чаепития по-татарски».

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Криштиану Роналду
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить