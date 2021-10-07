«ВКонтакте» запустила аудиоэкскурсии по крупным городам России в сервисе «Шаги»

Внутри приложения «ВКонтакте» в сервисе «Шаги» появились бесплатные аудиоэкскурсии по крупным российским городам: Москве, Петербургу, Казани, Екатеринбургу и Нижнему Новгороду. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе компании.

Маршруты охватывают как важные исторические памятники, так и потайные места. Например, объекты уличного искусства и дома, где были написаны известные литературные произведения. Так, говорят в компании, экскурсии могут стать интересными не только для туристов, но и для жителей.