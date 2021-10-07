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В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов. Из‑за него погибли 15 человек

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:20

На юге Пакистана произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов. Оно было зафиксировано в провинции Белуджистан. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По информации исследователей, землетрясение случилось в 01.01 по московскому времени. Эпицентр находился в 83 км севернее города Сиби. Интенсивность сотрясений в этой точке ученые оценивают как «разрушительную».

От обрушений зданий погибли по меньшей мере 15 человек, в том числе женщина и шестеро детей. Об этом написал ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse и управление по борьбе со стихийными бедствиями. «Число погибших может увеличиться», — отметили в ведомстве.

По информации агентства, эпицентр толчков располагался в 102 км от города Кветта на глубине 10 км. В Кветте проживает около 733 тыс. человек. Скольких людей затронуло произошедшее, пока неизвестно.

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