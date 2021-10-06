Питер Динклейдж влюбляется в девушку, мечтающую о другом, в трейлере фильма «Сирано»

Динклейдж сыграл мужчину по имени Сирано де Бержерак, который влюблен в девушку Роксану. Он убежден, что недостоин ее, — и потому, скрывая свои чувства, решает помочь другому молодому человеку завоевать сердце красавицы.

В сети опубликовали трейлер фильма «Сирано», поставленного режиссером «Искупления» и « Анны Карениной » Джо Райтом . В нем главную роль исполнил американский актер Питер Динклейдж , известный по сериалу «Игра престолов».

Сирано пишет ей письма от лица знакомого и очаровывает ее. Однако реальная встреча с возлюбленным, судя по трейлеру, разочаровывает девушку. Тогда мужчины понимают: возможно, им придется рассказать Роксане об обмане.

Помимо Динклейджа, в фильме снялись Хейли Беннетт и Келвин Харрисон. Продюсерами картины выступили Тим Беван, Эрик Феллнер и Гай Хили. Сценарий написала Эрика Шмидт на основе ею же поставленного в 2018 году мюзикла.

Музыку к ленте написали Аарон и Брайс Десснеры из группы The National, а тексты песен (картина станет мюзиклом, как обещают авторы) — Мэтт Бернингер и Карин Бессер. Вдохновением для проекта стала пьеса Эдмона Ростана 1897 года «Сирано де Бержерак».