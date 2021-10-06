9 октября пройдет «Ночь московского спорта». В ней поучаствуют Armin Van Buuren и Евгения Медведева

9 октября в Москве состоится «Ночь московского спорта». Мероприятие пройдет на пяти площадках города: «Винзавод», «ЦСКА Арена», ВДНХ, ЗИЛ и скейтпарк Rampstroy House. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Событие состоится с 19.00 до полуночи и будет бесплатным. Во время него двукратная чемпионка мира Евгения Медведева проведет мастер-класс по фигурному катанию на «ЦСКА Арене», а диджей Armin Van Buuren выйдет на прямую связь с гостями «Винзавода».

Там пройдет фестиваль уличных видов спорта, встреча с Михаилом Кокляевым и Еленой Летучей, а также вечеринка. На ВДНХ же выступит казахский диджей и обладатель «Грэмми» Imanbek и пройдет световой заезд на велосипедах, скейтбордах, роликах и самокатах.

В программе ВДНХ — арт-выставка, сдача нормативов ГТО и встреча с экс-ведущими «Орла и решки» Антоном Лаврентьевым и Алиной Астровской. А в бассейне акватории ЗИЛ состоится ночной заплыв с участием двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова.

Помимо этого, москвичей будет ждать контест по BMX-фристайлу и самокату в Ranpstroy House. В нем примет участие член сборной России Костя Андреев. Другой спортсмен — пятиборец Андрей Моисеев — откроет в центре пятиборья «Северный» музей.