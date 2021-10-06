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Власти Петербурга планируют отслеживать перемещения горожан и туристов через SIM-карты

Денис Ламехов
Сегодня в 18:02

Государственное учреждение «Городской мониторинговый центр» объявило тендер на услуги отслеживания перемещений жителей и гостей Петербурга через SIM-карты. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Начальная сумма контракта составляет 35 млн рублей. В нем указано, что исполнителю будет необходимо предоставлять отчеты с данными о проживании и местах работы, динамике перемещения населения, его плотности. Также город хочет собирать информацию о поле, возрасте и среднем заработке. В комитете по информатизации и связи заявили, что сведения будут поступать обезличенными, сообщает «Коммерсант».

В Смольном добавили, что данные будут использоваться в первую очередь для развития инфраструктуры города, проектирования городских территорий. Портал госзакупок сообщает, что информацию будут применять и для «профилактики правонарушений».

Опрошенные собеседники «Коммерсанта» согласны, что данные вряд ли собираются для слежки. При этом по мнению одного из них, главы агентства «Рустелеком» Юрия Брюквина, проект будет недостаточно эффективным и для совершенствования инфраструктуры Петербурга. Бюджет столицы, где похожие технологии уже используются для развития городских территорий, значительно превосходит петербургский в объеме. «Это у Москвы есть возможности и средства, обнаружив проблему, решить ее (расширить парк, добавить дорожные полосы), у нас с бюджетом не так хорошо», — говорит эксперт.

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