перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Памятник «Медный всадник» закроют на реставрацию до мая 2022 16:26
Gulagu.net опубликовал новые видео пыток заключенных. СК возбудил еще четыре уголовных дела 15:56
Группа «Дайте танк (!)» стала новым гостем шоу «Узнать за 10 секунд» от «Афиши» 15:30
Стартовал отборочный этап проекта «Плейлист Моспродюсер. Музыка в парках» 14:40
Greenpeace борется с пластиком в заказах служб доставки — теперь с помощью «вредных советов» 14:26
Куклу-убийцу из «Игры в кальмара» по ошибке выставили на улице южнокорейской деревни 14:03
Pawel Czerwinski/Unsplash
Google планирует принудительно перевести 150 млн пользователей на двухфакторную аутентификацию 14:02
В Оксфордский словарь английского языка добавили 26 корейских слов 13:22
Нобелевскую премию по химии получили Бенджамин Лист и Дэвид МакМиллан 12:56
Контент TikTok, Snapchat, Twitch и Vimeo будет регулироваться в Британии на государственном уровне 12:40
YouTube удалил два канала певца Ар Келли, признанного виновным в сексуальной эксплуатации детей 12:28
«Солдатские матери» перестанут помогать военнослужащим из‑за приказа ФСБ об иноагентах 12:26
Россия планирует стать углеродно-нейтральной к 2060 году 11:49
В России впервые от коронавируса умерли более 900 человек за сутки 11:41
Cardi B, Tyler, the Creator и Lil Baby: объявлены победители BET Hip Hop Awards 11:02
В ТЦ под Воронежем девочку с аутизмом не пустили на аттракционы 10:10
МИД может создать департамент «мягкой силы» для продвижения за рубежом культуры, науки и спорта 9:39
Drew Angerer/Getty Images
Цукерберг отверг обвинения в погоне за прибылью и негативном влиянии Facebook на детей 9:07
Кэтрин Бигелоу спродюсирует документальный сериал «Нулевой год» 2:40
Два московских ресторана вошли в топ-50 лучших заведений мира 1:44
Отключить рекламу

Памятник «Медный всадник» закроют на реставрацию до мая 2022

Виктория Шанина
Сегодня в 16:26

Памятник Петру I «Медный всадник» на Сенатской площади Петербурга будет закрыт на реставрацию. Об этом сообщается на сайте Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), которая дала разрешение на установку строительных лесов для проведения работ.

Предполагается, что восстановление прежнего вида памятника продлится до 7 мая 2020 года. Заказчик — Музей городской скульптуры, производить работы будет мастерская «Наследие».

В мае 2021 года на сайте госзакупок появился тендер на реставрацию «Медного всадника». Стоимость проведения работ оценили в 39,9 млн рублей.

Изначально памятник должны были закрыть на реставрацию в июле и закончить работы к концу октября. Однако сроки пришлось изменить из‑за празднования Дня ВМФ.

Надежда Ефремова, которую СМИ называют хранительницей памятников города, заявляла, что «Медный всадник» нуждается в реставрации из‑за состояния постамента. По ее словам, в 1976 году на опорных ногах скульптуры коня появились трещины, куда специалисты поместили специальные вставки из бронзы.

«Мы ведем наблюдение за патиной, чтобы не появлялась на поверхности бронзовая болезнь. Нужно заняться внимательно бронзой, хотелось бы делать это не наспех, а фундаментально», — сказала Ефремова.

Она также отметила, что постамент памятника долгое время считался монолитным, но в последние 10 лет стала заметна деструкция его составляющих. Эксперты намерены выяснить глубину соединения частей «Медного всадника» и добиться тщательной заделки в местах деструкций.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Надежда Ефремова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить