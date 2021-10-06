Памятник «Медный всадник» закроют на реставрацию до мая 2022

Памятник Петру I «Медный всадник» на Сенатской площади Петербурга будет закрыт на реставрацию. Об этом сообщается на сайте Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), которая дала разрешение на установку строительных лесов для проведения работ.

Предполагается, что восстановление прежнего вида памятника продлится до 7 мая 2020 года. Заказчик — Музей городской скульптуры, производить работы будет мастерская «Наследие».

В мае 2021 года на сайте госзакупок появился тендер на реставрацию «Медного всадника». Стоимость проведения работ оценили в 39,9 млн рублей.

Изначально памятник должны были закрыть на реставрацию в июле и закончить работы к концу октября. Однако сроки пришлось изменить из‑за празднования Дня ВМФ.

Надежда Ефремова, которую СМИ называют хранительницей памятников города, заявляла, что «Медный всадник» нуждается в реставрации из‑за состояния постамента. По ее словам, в 1976 году на опорных ногах скульптуры коня появились трещины, куда специалисты поместили специальные вставки из бронзы.

«Мы ведем наблюдение за патиной, чтобы не появлялась на поверхности бронзовая болезнь. Нужно заняться внимательно бронзой, хотелось бы делать это не наспех, а фундаментально», — сказала Ефремова.

Она также отметила, что постамент памятника долгое время считался монолитным, но в последние 10 лет стала заметна деструкция его составляющих. Эксперты намерены выяснить глубину соединения частей «Медного всадника» и добиться тщательной заделки в местах деструкций.