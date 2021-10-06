Стартовал отборочный этап проекта «Плейлист Моспродюсер. Музыка в парках»

6 октября в Москве стартовал отборочный этап музыкального проекта «Плейлист Моспродюсер. Музыка в парках». Треки победителей всю зиму будут играть в крупнейших парках столицы, рассказали «Афише Daily» в Московском продюсерском центре.

Сбор заявок продлится до 25 октября. Отбор участников пройдет в несколько этапов:

— первый этап: заполнение анкеты на сайте МПЦ, к ней нужно приложить ссылку на авторский материал;

— второй этап: экспертное жюри выбирает треки, которые будут звучать в московских парках этой зимой;

— третий этап: объявление победителей конкурса на сайте и в соцсетях Моспродюсера.

Директор Моспродюсера Андрей Петров рассказал, что участие в конкурсе «Музыка в парках» дает артистам возможность бесплатно показать свое творчество миллионам людей и презентовать себя музыкальным лейблом.

В разное время в проекте участвовали Zventa Sventana и Иван Дорн, группа «АлоэВера», Brainstorm, Artemiev и Муся Тотибадзе, Mirele, группа Uma2rman и многие другие. Однако в парках будет звучать музыка и малоизвестных исполнителей, обещают организаторы.

В прошлом сезоне Моспродюсер получил 1147 заявок с 1577 треками, из которых 47 музыкантов стали победителями.

«Афиша Daily» говорила с организаторами «Музыки в парках», его судьями и участниками.