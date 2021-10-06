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Cardi B, Tyler, the Creator и Lil Baby: объявлены победители BET Hip Hop Awards

Семён Гудошников
Сегодня в 11:02

Премия BET Hip Hop Awards объявила победителей этого года. Больше всего наград — три — получили Cardi B и Megan Thee Stallion за песню «Wap». Ее отметили в номинациях «Лучшее хип-хоп-видео», «Лучшая коллаборация» и «Песня года».

Также три статуэтки получил Tyler, the Creator: как лучший лайв-исполнитель, автор лучшего альбома «Call Me If You Get Lost» и за культурное влияние. Хип-хоп артистом года признан Lil Baby, а дуэтом года — Lil Baby и Lil Durk. Награда за лучшие тексты досталась J.Cole, в номинации для молодых хип-хоп-исполнителей победил Yung Bleu.

А вот лидеры в других категориях:


  • «Режиссер года» — Мисси Эллиот
  • «Продюсер года» — Hit-Boy
  • «Хастлер года» — Saweetie
  • «Sweet 16: Лучший куплет» — Jay-Z «What It Feels Like» (feat Nipsey Hussle)
  • «Самый влиятельный трек» — «What It Feels Like» (Jay-Z & Nipsey Hussle)
  • «Лучший интернациональный флоу» — Little Simz (Великобритания)
  • «I Am Hip Hop Award» — Nelly
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