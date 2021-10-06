МИД может создать департамент «мягкой силы» для продвижения за рубежом культуры, науки и спорта

Министерство иностранных дел России может создать департамент, который будет заниматься продвижением интересов страны за рубежом в области культуры, науки, образования и спорта. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект указа президента.

Департамент должен появиться в структуре МИДа 1 января 2022 года. В нем будут заняты 35 сотрудников. Фонд оплаты труда, по данным «Коммерсанта», составит 37 млн рублей в год.

Издание отмечает, что большую часть сфер деятельности нового департамента, исключая спорт, уже охватывает Россотрудничество. Однако в МИДе заявляют, что полномочия дублироваться не будут. Департамент будет специализироваться на координации и разработке стратегии в сфере «мягкой силы», а не «на решении практических вопросов развития международных культурных и гуманитарных связей», которыми, по словам МИДа, занимается Россотрудничество.

Это, по утверждениям источников «Коммерсанта», вносит путаницу: в данный момент Россотрудничество уже участвует в стратегическом планировании и координации культурного сотрудничества. Также в этом заняты Минфин и несколько других ведомств и их подразделений.

Перспективы, по словам одного из собеседников издания, будут зависеть от того, насколько удачно будут скоординированы действия между всеми игроками, — в международном сотрудничестве есть, например, и частные инициативы, и проекты Российской академии наук.

Ранее одним из удачных примеров применения «мягкой силы» зарубежные издания называли прошедший в России в 2018 году чемпионат мира по футболу.