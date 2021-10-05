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Вышел тизер «Миротворца» с Джоном Синой. Это спин-офф «Отряда самоубийц» от Джеймса Ганна

Виктория Шанина
Сегодня в 18:11

Стриминговая платформа HBO Max выпустила отрывок из мини-сериала «Миротворец». Шоу расскажет о суперзлодее в исполнении Джона Сины, который впервые появился во второй части «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна.

Практически весь ролик продолжает шутки из картины Ганна. Герои иронизируют над забавным костюмом Миротворца и его излишним патриотизмом.

Съемки проекта завершились практически сразу после выхода в прокат «Отряда самоубийц: Миссия навылет». Джеймс Ганн полностью отвечал за сценарий, а также поставил несколько эпизодов сериала.

«„Миротворец“ — это возможность вникнуть в текущие мировые проблемы через призму этого супергероя/суперзлодея/самого большого придурка в мире», — сказал Ганн.

Всего в шоу будет восемь серий. Продюсированием картины займется Питер Сафран. Премьера состоится 26 октября.

«Я очень рад расширить „Отряд самоубийц“ и представить этого персонажа из вселенной DC в формате полноценного сериала. И, конечно же, возможность снова работать с Джоном, Питером и моими друзьями из Warner Bros. — это вишенка на торте»
Джеймс Ганн

Фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет» вышел 5 августа. Несмотря на успех первой картины в прокате, на этот раз сборы (167 тыс. долларов) даже не покрыли расходы на производство (185 тыс. долларов).

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Ты хулиган, где твой Ганн? «Отряд самоубийц: Миссия навылет» — антикино про антигероев
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