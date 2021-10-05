12 сентября в онлайн-кинотеатре Nonfiction.Film начался фестиваль знакового американского кино 70-х годов American Autumn. Там покажут картины, которых не было в широком прокате в СССР, а затем и в России, часть из них вообще не дошла до отечественных экранов.
Как рассказали «Афише Daily» организаторы фестиваля, в программе собраны фильмы Фрэнсиса Форда Копполы, Джона Кассаветиса, Роберта Олтмана, Сидни Поллака и других культовых режиссеров.
American Autumn пройдет и в офлайне, в Центре документального кино. Программа фестиваля на октябрь начинается с «Побега» Сэма Пекинпы, его покажут 8 октября, в 19.00.
Полная программа на октябрь в ЦДК:
- 12 октября, 19.00, «Клют»,
- 14 октября, 21.00, «Нэшвилл»,
- 15 октября, 19.00, «Будучи там»,
- 16 октября, 21.00, «Нэшвилл»,
- 19 октября, 19.00, «Будучи там»,
- 20 октября, 19.00, «Сыграй мне перед смертью»,
- 22 октября, 19.00, «Бродяга высокогорных равнин»,
- 23 октября, 19.20, «Сыграй мне перед смертью»,
- 24 октября, 21.30, «Бродяга высокогорных равнин»,
- 26 октября, 19.00, «Выпускник»,
- 27 октября, 19.00, «МакКейб и миссис Миллер»,
- 30 октября, 21.30, «Выпускник»,
- 31 октября, 21.30, «МакКейб и миссис Миллер».
Это первая часть большого проекта, который задумали команда ЦДК, Nonfiction и продюсер Михаил Друян. Фестиваль проходит при поддержке посольства США и Mart Foundation.