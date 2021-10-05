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American Autumn — фестиваль знакового американского кино 70-х годов. Он продлится до конца октября

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:40

12 сентября в онлайн-кинотеатре Nonfiction.Film начался фестиваль знакового американского кино 70-х годов American Autumn. Там покажут картины, которых не было в широком прокате в СССР, а затем и в России, часть из них вообще не дошла до отечественных экранов.

Как рассказали «Афише Daily» организаторы фестиваля, в программе собраны фильмы Фрэнсиса Форда Копполы, Джона Кассаветиса, Роберта Олтмана, Сидни Поллака и других культовых режиссеров.

«Этот Новый Голливуд показал всем, что авторское кино, в которое никто не верил и которому не хотели давать ни малейшего шанса, может не только собирать рекордную кассу, но и спустя почти полвека смотреться и звучать точно и современно. Возможно, и потому что нынешние признанные мастера мирового кинематографа росли на этих картинах и вдохновлялись ими».
Организаторы фестиваля American Autumn
© Пресс-материалы

American Autumn пройдет и в офлайне, в Центре документального кино. Программа фестиваля на октябрь начинается с «Побега» Сэма Пекинпы, его покажут 8 октября, в 19.00.

Полная программа на октябрь в ЦДК:


  • 12 октября, 19.00, «Клют»,
  • 14 октября, 21.00, «Нэшвилл»,
  • 15 октября, 19.00, «Будучи там»,
  • 16 октября, 21.00, «Нэшвилл»,
  • 19 октября, 19.00, «Будучи там»,
  • 20 октября, 19.00, «Сыграй мне перед смертью»,
  • 22 октября, 19.00, «Бродяга высокогорных равнин»,
  • 23 октября, 19.20, «Сыграй мне перед смертью»,
  • 24 октября, 21.30, «Бродяга высокогорных равнин»,
  • 26 октября, 19.00, «Выпускник»,
  • 27 октября, 19.00, «МакКейб и миссис Миллер»,
  • 30 октября, 21.30, «Выпускник»,
  • 31 октября, 21.30, «МакКейб и миссис Миллер».

Это первая часть большого проекта, который задумали команда ЦДК, Nonfiction и продюсер Михаил Друян. Фестиваль проходит при поддержке посольства США и Mart Foundation.

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