12 сентября в онлайн-кинотеатре Nonfiction.Film начался фестиваль знакового американского кино 70-х годов American Autumn. Там покажут картины, которых не было в широком прокате в СССР, а затем и в России, часть из них вообще не дошла до отечественных экранов.

Как рассказали «Афише Daily» организаторы фестиваля, в программе собраны фильмы Фрэнсиса Форда Копполы, Джона Кассаветиса, Роберта Олтмана, Сидни Поллака и других культовых режиссеров.