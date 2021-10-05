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Элайджа Вуд рассказал, что образ орка во «Властелине колец» был основан на облике Харви Вайнштейна 2:14
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Элайджа Вуд рассказал, что образ орка во «Властелине колец» был основан на облике Харви Вайнштейна

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:14

Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо Бэггинса в трилогии «Властелин колец», заявил, что образ орка в кинофильмах был основан на облике скандального голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом Вуд рассказал в подкасте «Armchair expert».

«Одна из масок орка — и я это хорошо помню — была разработана похожей на Харви Вайнштейна, чтобы таким образом сказать „да пошел ты“», — сказал актер, пояснив, что, на его взгляд, теперь об этом можно рассказать, ведь Вайнштейн в тюрьме. «Да пошел он», — добавил Вуд.

Компания Вайнштейна Miramax изначально владела правами на экранизацию книг Джона Рональда Руэла Толкина. Однако режиссеру Питеру Джексону не удалось договориться о бюджете и количестве картин в киносерии.

Тогда Miramax предложила Джексону договориться с другими студиями и реализовать проект из трех фильмов там. На заключение сделки постановщику дали один уик-энд в надежде, что он не успеет оформить соглашение. Однако Джексон подписал контракт со студией New Line Cinema.

В итоге компания выпустила фильмы, они собрали в прокате миллиарды долларов. Вайнштейн таким образом заработал миллионы, но, очевидно, не приобрел популярность в команде, работавшей над культовой трилогией.

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