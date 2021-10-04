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В эфир ТНТ попал поцелуй мужчин на комедийном шоу «Игра». В Госдуме просят проверить программу

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:49

Телеканал ТНТ показал поцелуй двух мужчин во время сценки на комедийном шоу «Игра». Комики из команды «Камызяки» Денис Дорохов и Александр Панекин по сюжету играли невесту и жениха, а в конце номера поцеловались в губы.

В соцсетях удивились, как фрагмент попал в эфир федерального телеканала и не подвергся цензуре. «Подъем» уточняет, что момент поцелуя длился около 10 секунд, но в итоговую версию попали только 2.

На ролике видно, как Дорохов в белом платье и парике показывает номер невесты, встает на колени и целует Панекина. Почти сразу кадр сменяется на удивленное лицо Нурлана Сабурова — одного из членов жюри. Другие судьи — Юлия Ахмедова, Гарик Харламов и Гарик Мартиросян — смеются от происходящего на сцене.

Молодоженов прерывает герой Азамата Мусагалиева со словами: «Собаки, вы что творите! Я сказал юмористически ослабить, а не морально, идиот! Вам еще деньги в руки не дали. Вы чего так изменились, пацаны!»

В соцсетях и инстаграме Дорохова пользователи поддержали комиков и похвалили чувство юмора «Камызяков».

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец готовит обращение в прокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить «Игру» на ТНТ из‑за эфира с поцелуем мужчин. Она напомнила про закон о запрете пропаганды ЛГБТ и об «еще одном законе, который запрещает информацию, которая может нанести вред психическому и физическому здоровью детей».

«Так как это СМИ, необходимо изъять этот эфир со всех носителей, чтобы к нему не было доступа, либо пусть они вырезают этот кадр, чтобы впредь было неповадно», — сказала она.

Ее поддержали депутаты Госдумы от «Единой России» Михаил Романов и Анатолий Выборный. Они считают, что это «может сформировать у подрастающего поколения неправильную ориентацию» и «подрывает наши национальные и конституционные основы».

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