В эфир ТНТ попал поцелуй мужчин на комедийном шоу «Игра». В Госдуме просят проверить программу

Телеканал ТНТ показал поцелуй двух мужчин во время сценки на комедийном шоу «Игра». Комики из команды «Камызяки» Денис Дорохов и Александр Панекин по сюжету играли невесту и жениха, а в конце номера поцеловались в губы.

В соцсетях удивились, как фрагмент попал в эфир федерального телеканала и не подвергся цензуре. «Подъем» уточняет, что момент поцелуя длился около 10 секунд, но в итоговую версию попали только 2.

На ролике видно, как Дорохов в белом платье и парике показывает номер невесты, встает на колени и целует Панекина. Почти сразу кадр сменяется на удивленное лицо Нурлана Сабурова — одного из членов жюри. Другие судьи — Юлия Ахмедова, Гарик Харламов и Гарик Мартиросян — смеются от происходящего на сцене.