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В десятках городов России пройдет фестиваль американского кино Amfest

Семён Гудошников
Сегодня в 16:55

В октябре в России пройдет фестиваль американского кино Amfest. В Москве он начнется 7 октября, а еще в 22 городах он будет длиться с 21 по 31 октября. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе смотра.

Фестиваль откроется 7 октября в московском киноцентре «Октябрь». Там пройдет российская премьера фильма «Жокей» — участника фестивалей в Торонто и «Сандэнса». Картина, снятая Клинтом Бентли, рассказывает об увлеченном жокее Джексоне Сильве, которому мешает заниматься любимым делом серьезная болезнь.

Также в программе: «Лебединая песня», горько-сладкий фильм дороги с Удо Киром в главной роли; комедийный променад «Нам всем конец» — фантастическая история расставания с миром, которому ничего не светит; ностальгическая молодежная комедия про любовь и самоопределение в 1990-е «Драмарама»; безумное фэнтези «Земляничный особняк» и другие.

Всего на афише смотра более десятка картин. Узнать, когда и какие именно сеансы, можно на сайте фестиваля. Все фильмы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

В этом году Amfest впервые пройдет в гибридном формате: посмотреть картины можно будет как в кинозалах, так и онлайн — на платформе Cool Play.

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