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«Перевал Дятлова» стал самым продаваемым за рубеж российским сериалом за последний год

Виктория Шанина
Сегодня в 16:46

Госкомпания «Роскино» определила самые продаваемые за границу российские сериалы в 2021 году. Список опубликовал РБК.

Лидером по популярности за рубежом стал телесериал «Перевал Дятлова» с Петром Федоровым в главной роли. Это историческая драма, основанная на реальных событиях и посвященная гибели туристической группы Игоря Дятлова в начале 1959 года.

Следом в рейтинге идет пакет сериалов ВГТРК. В их числе «Зулейха открывает глаза», «Грозный», «Оптимисты. Карибский сезон», «Зови меня мамой», «Закрытый сезон». Замыкает список комедия «Секреты семейной жизни» от продюсерской компании «Среда».

В «Роскино» отметили, что Россия уже третий год подряд входит в топ-10 стран по числу экспортируемых сериалов. Среди конкурентов традиционно оказываются США, Южная Корея, Великобритания и Испания.

Глава информагентства InterMedia Евгений Сафронов отмечает, что информация о продаже отечественных проектов за рубеж не совсем точная. Некоторые производители самостоятельно продают контент в обход специализированных форумов и услуг посредников в лице «Роскино».

Интерес к российским сериалам объясняется пандемией коронавируса, из‑за которой возник дефицит голливудского контента. Кроме того, представители «Роскино» заявляют, что в последние годы значительно выросло качество российских проектов.

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