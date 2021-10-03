«Перевал Дятлова» стал самым продаваемым за рубеж российским сериалом за последний год

Госкомпания «Роскино» определила самые продаваемые за границу российские сериалы в 2021 году. Список опубликовал РБК.

Лидером по популярности за рубежом стал телесериал «Перевал Дятлова» с Петром Федоровым в главной роли. Это историческая драма, основанная на реальных событиях и посвященная гибели туристической группы Игоря Дятлова в начале 1959 года.

Следом в рейтинге идет пакет сериалов ВГТРК. В их числе «Зулейха открывает глаза», «Грозный», «Оптимисты. Карибский сезон», «Зови меня мамой», «Закрытый сезон». Замыкает список комедия «Секреты семейной жизни» от продюсерской компании «Среда».

В «Роскино» отметили, что Россия уже третий год подряд входит в топ-10 стран по числу экспортируемых сериалов. Среди конкурентов традиционно оказываются США, Южная Корея, Великобритания и Испания.

Глава информагентства InterMedia Евгений Сафронов отмечает, что информация о продаже отечественных проектов за рубеж не совсем точная. Некоторые производители самостоятельно продают контент в обход специализированных форумов и услуг посредников в лице «Роскино».

Интерес к российским сериалам объясняется пандемией коронавируса, из‑за которой возник дефицит голливудского контента. Кроме того, представители «Роскино» заявляют, что в последние годы значительно выросло качество российских проектов.