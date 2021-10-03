Во всех 50 штатах США начались марши против техасского закона о запрете абортов

Волну протестов вызвал недавно принятый в Техасе закон, запрещающий прерывать беременность после шестой недели. Организатором маршей выступил альянс, в который входят почти 200 правозащитных организаций.

2 октября во всех 50 американских штатах начались марши против закона о запрете абортов. Демонстрации проходят в 660 городах, сообщает DW.

По информации «Би-би-си», в акции участвуют десятки тысяч человек. На плакатах они пишут «Мое тело, мое решение, мое право», «Аборт — это личный выбор, а не правовые дебаты», «Аборт — право женщин» и другие лозунги. Некоторые надели футболки с цифрой 1973.

В 1973 году по решению Верховного суда в США были полностью легализованы аборты. Правительство не может ограничивать женщин этого права вплоть до рождения ребенка, однако отдельные штаты имели право вводить ограничения.

Такие ограничения ввели власти Техаса, они вступили в силу в начале сентября. Согласно новому закону штата, получившего в народе название «Актом о сердцебиении», женщинам запрещается делать аборт после шестой недели беременности.