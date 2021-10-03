Робби Амелл и Андреа Банг сыграют главные роли в экранизации романа Кейт Маршан

Актеры Робби Амелл и Андреа Банг сыграют возлюбленных в экранизации романа Кейт Маршан «Float» («Поплавок»). Об этом сообщает Collider.

Уэверли (Банг) решает провести отпуск в солнечном городе, где знакомится с Блейком (Амелл). Парень узнает, что она не умеет плавать и предлагает научить ее. Тогда две, казалось бы, противоположные личности, начинают влюбляться друг в друга.

Картина основана на дебютном романе Кейт Маршан, который она начала писать в пятнадцать лет. Впервые девушка опубликовала его в онлайн-сообществе авторов Wattpad, где книга стала хитом.

Киноадаптацией займется студия Lionsgate вместе с компаниями Collective Pictures, Brightlight Pictures и Wattpad Webtoon Studios. Режиссером выступит Шеррен Ли, наиболее известная по сериалам «Удобство Ким» и «Расследования Мердока», — для нее это будет первый полнометражный фильм.

«Как романтик, я хочу, чтобы зрители верили в любовь и в то, что летние романы случаются не только в фильмах. Я также хочу, чтобы молодые азиатские женщины могли видеть себя на экранах», — поделилась Ли.

Помимо Банг и Амелла, в картине снимаются Рукия Бернард, Мишель Крусик, Сара Дежарден, Тристан Артурс и другие. Робби Амелл также спродюсирует картину. Дата премьеры пока неизвестна.