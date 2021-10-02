Apple закрыла сериал «Мистер Корман» после первого сезона

Компания Apple решила закрыть сериал «Мистер Корман» от Джозефа Гордона-Левитта после первого сезона. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Apple не раскрывает данные о просмотрах своих сериалов, но источники THR заявляют, что популярность «Мистера Кормана» гораздо ниже остальных проектов онлайн-кинотеатра.

Это уже второе шоу, которое подверглось закрытию после первого сезона. Ранее стрим-сервис отказался от драмы «Ее голос».

«Мистер Корман» стартовал на Apple TV+ 6 августа, а последняя серия вышла 1 октября. Проект рассказывает о жизни школьного учителя, который когда‑то мечтал стать музыкантом. Он переживает разрыв с девушкой, вынужден жить со своим старым другом и сталкивается с разочарованием в жизни.

Гордон-Левитт выступил одновременно в роли актера, сценариста, продюсера и режиссера. В актерский состав сериала вместе с ним вошли Джуно Темпл («Трещины»), Шеннон Вудворд («Мир Дикого Запада») и Дебра Уингер («Городской ковбой»).

Несмотря на закрытие шоу, Apple продолжит сотрудничать с актером. 24 сентября на стрим-сервисе вышел анимационный сериал «Волчонок и фабрика всего», в озвучке которого принял участие Гордон-Левитт.