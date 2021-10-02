Виолончелист Сергей Ролдугин получил орден «За заслуги перед Отечество»

Президент России Владимир Путин наградил виолончелиста Сергея Ролдугина орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени. Соответствующий указ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, Ролдугин получил орден «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Сергей Ролдугин родился в 1951 году в Сахалинской области. В 5 лет он начал учиться играть на фортепиано, а в 8 — на виолончели. Ролдугин окончил Ленинградскую консерваторию и еще в студенческие годы стал музыкантом симфонического оркестра Ленинградской филармонии. Сейчас является солистом и дирижером Мариинского театра, профессором Петербургской консерватории и худруком Петербургского Дома музыки.

В 2016 году The Guardian опубликовал статью, в которой назвал Сергея Ролдугина владельцем офшорных компаний, через которые проходили миллиарды долларов.