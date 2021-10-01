«Камни»: Tequilajazz выпустили первый с 2009 года альбом

На пластинке представлено восемь треков, в том числе песня «Никого не останется». Ее премьера состоялась 17 сентября в эфире «Нашего радио».

Российская рок-группа Tequilajazz выпустила новый альбом «Камни». Это первый полноценный релиз коллектива с 2009 года.

«Мы преодолели некий психологический порог „альбома после долгого перерыва“ с возможными завышенными ожиданиями и теперь можем уже совершенно спокойно творить любое безумие», — рассказал вокалист Евгений Федоров.

Последний альбом группы с оригинальным материалом «Журнал живого» вышел в 2009 году. В его записи приняли участие музыканты из коллективов «Торба-на-Круче», «Сплин», «Маркшейдер Кунст» и артисты из проекта лидера «Tequilajazzz» под названием «Optimystica Orchestra».