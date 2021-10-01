Sirotkin выпустили мини-альбом «Добрый злой». Он вдохновлен 80-ми

В мини-альбом вышло шесть треков, в том числе «Ранен», «Август» и «К водопадам». Группа показывает новый звук и называет релиз «самой неосторожной» своей пластинкой.

«Мы вдохновлялись тем временем в музыке, которое легче всего вызывает мурашки по спине, пробивает любую эмоциональную защиту у очень разных людей. Пришли к 1980-м постепенно и случайно, все началось с очень характерного рифа в песне „Август“, потом стали пробовать все больше и больше приемов тех лет, и все они нас будоражили, а главное — очень подходили песням. Думаем, получился наш самый смелый и самый необдуманный альбом, не терпится его всем показать», — рассказал Сергей Сироткин «Медузе»*.

Трек «Август» Sirotkin выпустили еще в апреле. На обложке появился известный московский пес-альбинос по кличке Август, которого пришлось усыпить в начале сентября из‑за ухудшившегося здоровья.

*«Медуза» внесена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.